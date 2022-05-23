Марка Русскій воєнний корабль всьо: ціна, де купити онлайн

Увесь останній місяць ледь не кожен українець полював за маркою, яка символізує незламність українського духу. На жаль, не всі встигли її придбати, а тому «Укрпошта» анонсувала продаж нової серії марок «Русскій воєнний корабль … всьо». Вона присвячена відсічі корабля «москва», який потопили українські захисники.

«23 травня, в День морської піхоти України, а також на 40 день після трагічної загибелі російського військового крейсеру «москва», Укрпошта випустить марку «Русскій воєнний корабль … ВСЬО!»», – повідомили у компанії.

Де придбати марку «Русскій воєнний корабль»? Скільки зараз коштує марка і чи «Укрпошта» вироблятиме їх ще

Нова марка з кораблем вийде накладом у 5 мільйонів примірників у двох номіналах: «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Смерть ворогам!» F для відправлень по Україні та «Русскій воєнний корабль … ВСЬО! Слава нації!» W для міжнародних відправлень.

Придбати марку можна буде у понад 1500 відділеннях Укрпошти, зокрема – у райцентрах, а також на онлайн-майданчиках. Щоб уникнути спекуляцій, на продаж марок введено ліміт: 2 блоки по 3 марки будь якого номіналу одному покупцю. На всіх майданчиках буде реалізована можливість благодійних донатів на підтримку армії і тих, хто постраждав від воєнних дій.