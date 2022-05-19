Бомбардировки завода «Азовсталь» угрожают полному исчезновению Азовского моря

Бомбардировка «Азовстали» могла повредить техническое сооружение, сдерживающее десятки тысяч тонн концентрированного раствора сероводорода

Утечка этой жидкости полностью убьет флору и фауну Азовского моря. Это будет экологическая катастрофа мирового уровня. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Далее опасные вещества могут попасть в Черное и Средиземное море.

Как отметил Вадим Бойченко, необходим немедленный допуск на объект международных экспертов и ООН для изучения ситуации и предотвращения экологической катастрофы мирового уровня. Техническое сооружение находится всего в нескольких метрах от места хранения сероводорода.

Напомним, российские орки бомбили завод «Азовсталь» более 80 дней из всех имеющихся видов вооружения, пытаясь убить удерживавших оборону украинских защитников. Вечером 16 мая началось спасение военных из «Азовстали».

Фото — Міська рада Маріуполя

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