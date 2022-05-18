Евакуація із заводу Азовсталь: як проходить гуманітарна операція з порятунку військових у Маріуполі

Гуманітарна операція з порятунку українських захисників Маріуполя триває

Вона розпочалась у понеділок, 16 травня. Про це повідомила віце-прем’єрка Ірина Верещук.

– В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їх стану ми їх обміняємо на російських військовополонених. Працюємо над подальшими етапами гуманітарної операції. Дасть Бог, все буде добре, – написала Верещук.

Пресс-служба Нацгвардії оприлюднила фото поранених бійців, яких вдалося вивезти з «Азовсталі».

16 травня президент Україна Володимир Зеленський розповів, що завдяки діям українських військових – ЗСУ, розвідки, а також переговорної групи, Міжнародного комітету Червоного Хреста й ООН він має надію, що вдасться зберегти життя наших хлопців.

– Хочу підкреслити: українські герої потрібні Україні живими. Це наш принцип. Думаю, що ці слова зрозуміє кожна адекватна людина, – повідомив Зеленський.

Також командир полку «Азов» Денис Прокопенко заявив, що захисники Маріуполя виконали завдання, і що він хоче зберегти життя підлеглим.

Крім цього, за інформацією Reuters, ввечері, 16 травня, з «Азовсталі» виїхали близько 10 автобусів з українськими захисниками. Куди саме попрямували автобуси, поки невідомо.

У Генштабі повідомили, що 53 важкопоранених військовослужбовця з Азовсталі доставлено до медичного закладу у Новоазовську (територія ОРДО). Ще 211 захисників через гуманітарний коридор евакуювали до Оленівки з подальшим поверненням їх на підконтрольну Україні територію через процедуру обміну.

Також Центр протидії дезінформації України пише, що зараз російська пропаганда у будь-який спосіб намагається дегероїзувати бійців «Азову» та осквернити образ захисників Маріуполя, проте для українців найважливішим залишається збереження життя своїх героїв.

17 травня Reuters повідомляє про вивезення захисників з Азовсталі. Видання, посилаючись на дані «свідка», зазначає,що «щонайменше 7 автобусів із українськими бійцями виїхали із металургійного заводу «Азовсталь» у супроводі проросійських збройних сил». Деякі з українських воїнів, яких перевозили, на вигляд не були пораненими – сказав свідок.

Фото – Reuters

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