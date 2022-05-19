Бесплатные чартерные рейсы в Канаду для украинцев: кому доступны и как оформить заявку

Авиакомпания Momentum Solutions обеспечит бесплатные чартерные рейсы в Канаду для украинцев. Об этом сообщается на официальном сайте Канадского правительства.

Бесплатные рейсы будут доступны более 90 000 украинцам, которые получили разрешение на экстренную поездку в Канаду по программе CUAET. Информацию о регистрации они получат по электронной почте.

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Планируется, что рейсы в Канаду будут вылетать из Варшавы в разные дни и разные города:

23 мая – в Виннипег;

29 мая – в Монреаль;

2 июня – в Галифакс.

American Express Global Business Travel будет управлять бронированием билетов для лиц, имеющих право на участие в программе, от имени правительства Канады. Официальным авиаперевозчиком выступит компания Momentum Solutions. По прилету в Канаду всех пассажиров обеспечат бесплатным жильем на 14 дней.

Напомним, через два месяца со времени открытия программы Канада уже утвердила 91 500 разрешений на экстренные поездки. Этот документ дает право три года проживать и работать в Канаде. Украинцы могут претендовать на медицинское обеспечение и финансовую поддержку от государства.