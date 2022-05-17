Ночной творческий рейд «Ночь Азовстали»: как помочь бойцам полка Азов

Всеукраинский проект «Креативна Січ» от агентства Banda, объединяющий более 10 тысяч создателей для привлечения внимания мира к войне против Украины, устраивает «ночной творческий рейд» 17 мая. Его цель – поддержка защитников «Азовстали». Присоединиться может любой желающий.
«Что мы можем? Мы можем максимально привлечь внимание к миру. Мы можем создавать смыслы. Можем искать то же слово, тот же образ, который будет способен достучаться до мира и спасти жизнь. Все мы могли бодрствовать до утра ради танцев в клубах, ради экзаменов, ради сериалов. Посвятим же эту ночь чему-нибудь большему. Посвятим эту ночь невероятной храбрости и силе защитников Украины, защитников Мариуполя. Отложите свои дела. Мы все еще успеем поспать. Мы все еще успеем пожить. А вот героические воины Азовстали могут уже не успеть», — говорится в обращении агентства Banda и проекта «Креативна Січ».
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Целями «ночного творческого рейда» «Креативної Січі» являются:
«Рейд» начнется в ночь 17 мая и продлится до самого утра. Помочь можно, создавая «что угодно, что может быть уместным» для поддержки украинских бойцов: постер, видео, рисунок, текст, стихотворение, пост в соцсетях, песню. Желательный язык – английский, потому что украинцы обращаются к мировому сообществу. Чтобы присоединиться, нужно заполнить эту Google-форму.