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Поиск по запросам «Азовсталь» и «Мариуполь» в Google вырос в несколько раз после выступления KALUSH Orchestra

азовсталь новости

После того, как на «Евровидении-2022» представители Украины, группа KALUSH Orchestra в конце своего выступления призвали Европу спасти Мариуполь и «Азовсталь», сотни пользователь ринулись искать информацию о происходящем на «Азовстали» в Мариуполе. Всё не зря, ребята!

Сообщается, что ориентировочно 200 миллионов зрителей со всего мира увидели обращение Kalush Orchestra.

Поиск по запросам «Азовсталь» и «Мариуполь» в Google вырос в несколько раз после выступления KALUSH Orchestra

Полк «АЗОВ» написал слова благодарности группе KALUSH Orchestra за смелое заявление.

 

А в сети уже вовсю обсуждают, не дисквалифицируют ли Украину за нарушение правил. Успокоим вас: нарушения не было! По правилам на «Евровидении» «Запрещены политические высказывания, не допускаются нецензурные или оскорбительные высказывания и коммерческие сообщения», а ничего подобного от фронтмента KALUSH Orchestra, Олега Псюка не прозвучало.

Так что продолжаем верить в победу Украины на «Евровидении-2022»!

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