Что с Приватбанком сегодня 16 мая 2022: сбой работы приложения

Как сообщалось ранее, Приватбанк перевез свои Дата-центры в Европе, поэтому наблюдались периодические сбои в работе приложений. Но пользователи жалуются, что сбои начались и сегодня, 16 мая 2022 года. Что с Приватбанком сегодня?

Пользователи ПриватБанка жалуются, что не могут войти в мобильное приложение. Однако, банк просит своих клиентов не беспокоиться и немного подождать, проблему вскоре решат.

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«Сейчас наблюдаются временные проблемы у клиентов с входом в приложение Приват24. Специалисты работают над устранением сбоя. В течение часа починим», – говорится в сообщении банка.