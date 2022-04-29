Приватбанк перевіз свої дата-центри до Європи

Державний ПриватБанк переніс свій дата-центр до Європи. Про це під час дискусії Центру економічної стратегії розповів член наглядової ради банку Роман Сульжик.

Таке рішення ПриватБанк прийняв з міркувань безпеки. Банк побоювався загрози фізичного знищення дата-центрів банку в Києві та Дніпрі.

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Як виявилося, над перенесенням даних своїх клієнтів на територію Євросоюзу ПриватБанк працював протягом останніх 45 днів. Саме з цим і були пов’язані перебої в роботі сервісів банку в останні тижні. Інформацію про перенесення свого дата-центр до Європи ПриватБанк публічно не розголошував теж з міркувань безпеки.

«Зараз Приват повністю працює з Європи. Тепер банки не залежать від критичної інфраструктури всередині країни», – сказав член наглядової ради.

Роман Сульжик нагадав, що на початку березня НБУ дозволив банкам тримати клієнтські дані за межами країни.