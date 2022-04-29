Новий канал>Новини

Приватбанк перевіз свої дата-центри до Європи. Що це означає для клієнтів?

Приватбанк перевіз свої дата-центри до Європи

Державний ПриватБанк переніс свій дата-центр до Європи. Про це під час дискусії Центру економічної стратегії розповів член наглядової ради банку Роман Сульжик.

Таке рішення ПриватБанк прийняв з міркувань безпеки. Банк побоювався загрози фізичного знищення дата-центрів банку в Києві та Дніпрі.

Як оформити статус ВПО через «Дію»?

Як виявилося, над перенесенням даних своїх клієнтів на територію Євросоюзу ПриватБанк працював протягом останніх 45 днів. Саме з цим і були пов’язані перебої в роботі сервісів банку в останні тижні. Інформацію про перенесення свого дата-центр до Європи ПриватБанк публічно не розголошував теж з міркувань безпеки.

«Зараз Приват повністю працює з Європи. Тепер банки не залежать від критичної інфраструктури всередині країни», – сказав член наглядової ради.

Роман Сульжик нагадав, що на початку березня НБУ дозволив банкам тримати клієнтські дані за межами країни.

новости 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь