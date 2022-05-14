Война в Украине: Позорный парад, отступление орков и выступление на Евровидении (ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ)

Контрнаступление в Харьковской области, взрывы в Белгороде и подарки от «козаков» из США

Украинцы высокой ценой продолжают бороться за свою свободу в войне против россиян. Некоторые области, города и другие населенные пункты пребывают под временной оккупацией рашистов. Несмотря на военные действия, украинцы не теряют веру в победу и даже в такие времена замечают все хорошее, что происходит. По традиции, Новый канал собрал для вас приятные новости уходящей недели, чтобы вы немного улыбнулись.

Арина Любителева – о Соне Стужук: «Она просто доводила нас до истерики!»

Позорный парад без авиации

Чего только не ожидали от россии на 9 мая… И объявления войны Украине со всеобщей мобилизацией очередного удобрения нашего чернозема, и выпуска ядерной ракеты, да так, чтобы показать НАТО «кузькину мать». Но вместо этого бункерному деду и его народу показали парад, который они до сих пор не видели, – минимум техники и людей. Даже авиация не взлетела, мол, при таком солнце погодные условия не для полетов. Наверняка ослепило пилотов. Поговаривают, что на самом деле так называемый «борт судного дня», который нужен, чтобы перевозить российского президента во время ядерной атаки, сломался. Как и сам путин. Причем путин это сделал задолго до 24 февраля. В своей речи он говорил стандартные фразы о неонацистах, освобождении Донбасса и так далее. Как психически больной человек повторяет одно и то же, одно и то же.

Оружие от союзников

Дядюшка Сэм в лице Джо Байдена подписал закон о ленд-лизе. Вам хана, оккупанты! Историческое событие. Ведь подобный закон был подписан американцами дважды – во время Второй мировой войны и сейчас. Что мы получим? Много необходимого оружия, чтобы гнать захватчиков пинками с нашей земли.

«Это войдет в мировые учебники по военному делу»: Александр Педан признался, что его поразило за время войны

Контрнаступление в Харьковской области

Котики из ВСУ, наши ангелы-хранители, так беспощадно лупят орков, что перешли в контрнаступление в Харьковской области. Россия отводит часть войск, что, по данным британской разведки, свидетельствует о невозможности захватить ключевые города. Неуважаемые россияне, это нам еще ленд-лиз не успел поступить. Так что лучше бегите сами.

А что там на россии?

Подгорает там изрядно. Ведь Белгородская область находится на границе с Харьковской. И контрнаступление ВСУ их ой как не радует. Да еще периодически к ним что-то залетает и грохочет. Вот и на днях бухало так, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Солохи. Якобы это сделали украинские военные. В результате – один погибший и трое раненых. По словам Гладкова, это «самый тяжелый случай обстрелов» за последнее время, и якобы был разрушен один жилой дом.

Kalush – в финале «Евровидения»

Никто даже не сомневался, что Kalush Orchestra порвет европейскую публику на куски и выйдет в финал. Драйвово зажгли ребята в Турине. Впереди – финал. Интересно, что букмекеры прогнозируют группе победу. Держим кулаки за ребят 14 мая.

Мимими от защитников

Одесская 126 отдельная бригада ТРО – хозяйственные ребята. Рыли окопы, а нарыли античные амфоры. Наверное, Ленин набросал, когда создавал Украину. Как настоящие хозяева, они нежно взяли амфоры и отнесли музейщикам. А теперь представим, что бы с ними сделали россияне? Подумали бы, что это ночные горшки или хранили бы в них макароны.