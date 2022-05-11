В Киеве планируется отключение горячей воды на две недели: в каких районах и почему

В Киеве начались гидравлические испытания теплосетей, поэтому поочередно исчезнет горячее водоснабжение в нескольких районах столицы

Об этом сообщил пресс-служба первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник. Так что тем, у кого нет бойлеров, придется не сладко. Работы уже приступили в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.

— На испытание и ремонт обнаруженных повреждений сетей требуется ориентировочно две недели для каждого участка. К этому времени горячее водоснабжение будет приостановлено, – рассказал Поворозник.

Гидравлические испытания необходимы для обнаружения и устранения уязвимых мест трубопроводов. Это важный этап подготовки теплосетей к погрузке в отопительный период, пояснили в КГГА. Но людям, конечно, это проблема. Мыть голову и принимать душ с помощью кастрюлей – удовольствия никакого. В Киеве начались гидравлические испытания теплосетей, поэтому поочередно исчезнет горячее водоснабжение в нескольких районах столицы

Об этом сообщил пресс-служба первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник. Так что тем, у кого нет бойлеров, придется не сладко. Работы уже приступили в Голосеевском, Святошинском, Шевченковском, Оболонском и Дарницком районах.

— На испытание и ремонт обнаруженных повреждений сетей требуется ориентировочно две недели для каждого участка. К этому времени горячее водоснабжение будет приостановлено, – рассказал Поворозник.

Гидравлические испытания необходимы для обнаружения и устранения уязвимых мест трубопроводов. Это важный этап подготовки теплосетей к погрузке в отопительный период, пояснили в КГГА.

Но для людей, конечно, это проблема. Мыть голову и принимать душ с помощью кастрюлей – удовольствия никакого.

Фото — iStock

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