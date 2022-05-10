Какие станции метро в Киеве переименуют и в какие названия? Голосование завершилось

Онлайн-карта воздушных тревог в Украине: статус сирен во всех областях теперь можно проверить в один клик
Завершилось голосование за переименование станций «Берестейская», «Площадь Льва Толстого», «Героев Днепра», «Минская» и «Дружбы народов»
В Киеве завершили онлайн-голосование за новые названия для пяти станций метро в рамках дерусификации. Всего в голосовании приняли участие 170 646 пользователей, сообщил глава КП «Киевский метрополитен» Виктор Брагинский.
Поэтому, по мнению украинцев, станции должны изменить свои названия на следующие:
В ближайшее время будет подготовлен проект решения для рассмотрения на заседании Киевского городского совета.
Фото — Київський метрополітен, Віктор Брагінський
Читай также:
Дія: какие новые услуги появились в приложении
Сенат США принял закон о программе ленд-лиз для Украины: что это и как повлияет на войну с россией