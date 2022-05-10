Дія: новые услуги

В период полномасштабной войны россии против Украины одним из важнейших приложений для смартфона стало Действие. Раньше в нем можно хранить все свои документы, найти свои COVID-сертификаты и уплатить налоги. Недавно у Действия появились и новые услуги, о них говорим дальше.

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«Приложением «Действие» сейчас пользуется более 50% украинцев. С началом войны команда Минцифры переориентировала формат работы. Сосредоточилась на запуске услуг, наиболее актуальных в условиях военного положения. В частности, в «Действии» запустили документ. Генерировать самостоятельно его не нужно – он автоматически доступен всем пользователям, обновившим приложение. Такой цифровой документ поможет украинцам, которые из-за войны потеряли бумажные документы, подтвердить личность. Его можно показать представителям полиции и терробороны на блокпостах. Также в органах госвласти. Он содержит фото, паспортные данные человека, налоговый номер и QR-код», – сказал заместитель председателя Днепропетровской ОВ Иван Начовный.

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Какие новые услуги теперь доступны в Действие?

Пользователи могут: