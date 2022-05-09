Дети бойцов полка Азов обратились к общественности

«Спасите наших родителей», — вот о чем просят дети украинских военных, которые защищают Мариуполь. Именно с этой просьбой маленькие украинцы и украинки обратились к мировому сообществу в видео, опубликованном первым командиром полка «Азов» Андреем Белецким.

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В ролике, через который глаза наполняются слезами, дети от 1 до 11 лет обращаются к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой помочь вернуть азовцев. Они просят мир предоставить гарантии безопасности для спасения родных и их собратьев.

«Слушайте нас, детей. Помогите. Это мечта каждого ребенка, чтобы родные вернулись к нам», – сказал 7-летний Богдан.