United24: Зеленский объявил о запуске платформы United24

Украина запускает глобальную инициативу United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа для сбора средств

Предполагается, что эта платформа станет главным каналом сбора пожертвований в поддержку Украины. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

United24 через сайт u24.gov.ua предоставляет возможность сделать донейт в один клик из любой страны. Средства распределяются по трем направлениям помощи:

Оборона и разминирование

Гуманитарная и медицинская помощь

Восстановление Украины

– Пожертвуйте, чтобы защитить. Пожертвуйте, чтобы спасти. Пожертвуйте, чтобы построить, – анонсировал программу Зеленский.

Все средства будут автоматически переведены на счета НБУ, закрепленные за соответствующими ведомствами: Минобороны, Министерство здравоохранения или Мининфраструктуры. Обещают, что НБУ будет отчитываться о поступлении благотворительных взносов через United24 каждые 24 часа. Профильные министерства будут отчитываться о назначении взносов раз в неделю.

Фото @zelenskiy_official

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