Журналист Александр Махов погиб от обстрелов

В результате российских обстрелов, 4 мая, погиб украинский журналист Александр Махов

Самое страшное, что такое известие пришло от его невесты, тоже журналистки, Анастасии Блыщик.

– Я не верю! Это не может быть правдой! Мой Саша хотел жить! – написала Анастасия в соцсетях.

Александр много лет работал на каналах «Украина» и «Украина24» и освещал события на передовой. Сейчас он служил в Вооруженных Силах Украины, пошел туда добровольцем и погиб под Изюмом.

В своих соцсетях Александр делился тем, что 28 апреля получил ранение.

— Тяжелые бои. Задело немного осколком. Остаюсь в строю, – написал он.

Все кто знал или пересекался когда-то с Александром по работе знают, что он был невероятно светлым, трудолюбивым человеком и профессионалом. Ему было 36 лет. Свой последний День рождения Александр встретил во время защиты нашей страны – 17 апреля. А следующий планировал праздновать вместе со своей невестой Анастасией Блыщик на берегу Атлантического океана, так он писал в соцсетях.

Факт, который разрывает сердце еще больше, Александр сделал предложение своей возлюбленной во время войны. Видео девушка выложила в свой Facebook и написала, что, конечно, говорит «да».

24 февраля, в день нападения россии на Украину, он написал, что идет воевать. Александр Махов очень любил жизнь. Кроме невесты, у него остался сын. Слава героям Украины! Выражаем наши соболезнования родным и друзьям Александра.

Фото — Facebook

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