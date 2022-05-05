Поговаривают, что советник главы Офиса Президента обладает ясновидением. Новый канал вместе с экспертами разобрался, действительно ли у него есть подобные способности

Алексей Арестович занимает должность советника главы Офиса Президента Андрея Ермака по стратегическим коммуникациям в сфере нацбезопасности и обороны. Популярность политика резко выросла за время войны в Украине, ему даже удалось переманить всех волчиц у Олега Винника. В Сети его называют новым секс-символом украинских женщин и «главным психотерапевтом страны».

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Но не только харизма и успокаивающий голос помогают Арестовичу удерживать всеобщее внимание. Многие верят, что он обладает способностью предсказывать будущее. Так, еще в 2008 году политик предупреждал о возможной аннексии Крыма россией. А в 2014, за час до того, как на Майдане Независимости начались обстрелы, он спрогнозировал два сценария развития событий (один из них свершился).

Действительно ли Алексей Арестович обладает даром ясновидения? В этом Новый канал разобрался вместе экспертом – тарологом и гадалкой Каролиной. Она изучила жизненное предназначение политика и объяснила, в чем феномен его «предсказаний».

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– Согласно раскладу Таро, главная задача Алексея – насыщение информацией. Сначала самого себя, потом других. Задача, казалось бы, достаточно простая, но в его ситуации есть отягощающий фактор – Луна в гороскопе Юпитера. Этот симбиоз всегда сопровождается некой темнотой. Когда мы движемся при свете Луны, ничего не видим, действуем по ощущениям, притягиваем опасность. Стрессовая ситуация. Юпитер, в свою очередь, подразумевает распространение информации, новостей. Расширение сознания. Таким образом, предназначение Арестовича – распространение новостей и насыщение людей информацией в стрессовый период, – прокомментировала таролог и гадалка Каролина. – Многие также говорят, что Алексей может предсказывать будущее. На самом деле, это не так. Он не предсказывает события, он просто очень быстро думает и отлично анализирует. Есть люди, которые вообще не способны не мыслительные процессы, как, например, наши соседи-агрессоры. Есть те, кто видит буквально чуть-чуть дальше своего носа. А есть Кролик по восточному гороскопу, как Алексей Арестович, которого невозможно догнать. Мы видим только верхушку айсберга – результат его мыслительных процессов и анализов. Поэтому и создается впечатление, что он обладает способностью видеть будущее.

Кроме того, эксперт Нового канала сделала расклад Таро на ближайшее будущее Алексея Арестовича. Она подробно разобрала, какие опасности поджидают политика, а также выяснила, удастся ли победить его врагам. Смотри ролик, чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы.

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