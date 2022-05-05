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8 лет со дня создания полка Азов: мама бойца Мариупольского гарнизона поздравила азовцев (ВИДЕО)

Полк Азов: мама одного из военных поздравила бойцов с годовщиной со дня создания (ВИДЕО)

Сегодня, 5 мая 2022 года, ровно восемь лет со дня создания полка Азов, так нам сообщила героиня нашего видео. Смотрите, как мама одного из бойцов Азова трогательно поздравила Мариупольский гарнизон Азова с годовщиной.

Мы встретились с Татьяной на Майдане Независимости в Киеве, где должен был состояться митинг в поддержку полка Азов. Напомним, что бойцы оказались заблокированными на территории завода Азовсталь в Мариуполе вместе с мирными жителями. Как сообщалось вчера, на завод уже прорвались российские оккупанты, а в самом городе россияне готовят парад победы на костях, к 9 мая.

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Татьяна стояла с флагом, на котором были надписи про бойцов Азова. Вокруг достаточно много людей с плакатами — большинство из них родственники или друзья Азовцев, но и просто сочувствующих людей было много.

  • Полк Азов: мама одного из военных поздравила бойцов с годовщиной со дня создания (ВИДЕО)
  • Полк Азов: мама одного из военных поздравила бойцов с годовщиной со дня создания (ВИДЕО)
  • Полк Азов: мама одного из военных поздравила бойцов с годовщиной со дня создания (ВИДЕО)
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“ Можете снять меня на видео? Я хочу записать поздравления ребятам из Мариупольского гарнизона Азова, ведь сегодня ровно восемь лет со дня создания полка!”

Сын Татьяны воюет за Украину в составе Мариупольского гарнизона, начиная с 2014 года. Связь с ним Татьяна потеряла еще 26 марта 2022 года, но надежды не теряет и выходит на каждый митинг, чтобы поддержать всех Азовцев не словом, а делом. 

Мама одного из бойцов Азова поздравила Мариупольский гарнизон с годовщиной со дня создания

Также к поздравлению присоединился мэр Киева Виталий Кличко:

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