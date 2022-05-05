Трекер потерь оккупанта: приложение, в котором онлайн отображаются потери россии в Украине

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Генштаб ВСУ запустил приложение, с помощью которого можно отслеживать потери российского агрессора. Об этом сообщается на официальных страницах Генштаба.
Применение под названием «Русский корабель иди нах*й» (сокращенно — РКИН) было разработано совместно с компанией Alty. В работу он был запущен в четверг, 5 мая.
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Приложение имеет виджет, который можно разместить на главном экране смартфона. Выбрать можно один из трех вариантов виджетов по размеру. Маленький: показывает данные о потерях личного состава, средний – данные о потерях личного состава и крупной военной техники, большой – охватывает всю информацию о вражеских потерях.
Информация обновляется в реальном времени. Кроме того, в приложении показывается соотношение обезвреженной техники врага к тому количеству, которое фиксировали у границы Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года.
В приложении можно просмотреть и карту воздушных тревог, а также перечислить средства в поддержку ВСУ.
Сейчас приложение можно скачать только на iOS, версию на Android обещают запустить впоследствии.