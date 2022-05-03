Как будет выглядеть монумент Призрака Киева, и где его можно увидеть?

В первые дни полномасштабного вторжения россии СБУ Украины выставляла в соцсетях сообщения о Призраке Киева – легендарном летчике, сбивавшем российские самолеты один за другим. Украинцы начали гадать, кто мог быть тем самым воздушным асом, уничтожающим вражескую авиацию. На днях Воздушные силы ВСУ рассекретили личность легендарного Призрака Киева.

ВСУ рассекретили личность Призрака Киева

Как оказалось, это был сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации ВВС, защищающих небо над столицей.

Легенда об асе возникла не просто так. В начале войны россияне значительно доминировали в украинском воздушном пространстве и пытались полностью уничтожить нашу противовоздушную оборону. Несмотря на превосходство в человеческой силе и самолетах, враг до сих пор не может установить контроль над украинским небом. Победа украинских пилотов вдохновила на создание легенды о Призраке Киева, который якобы один сбил 40 самолетов.

Теперь эту историю увековечат в скульптуре, которую планируют установить в столице. Проект «Шукай» разработали эскиз мини-скульптуры Призрака Киева. Об этом они рассказали на странице в Facebook. На очереди – поиск места установки мини-монумента и его литье из бронзы.

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