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70 патриотических котиков: художники украшают одесские дома

70 патриотических котиков: художники украшают одесские дома

Новый канал узнал об идее создания стрит-арта и как можно приобщиться к инициативе

Котики с лозунгами: «Вместе победим», «Верю в ВСУ» и «Слава Украине!» Такой патриотический стрит-арт появился в разных районах Одессы. Художники Игорь Матроскин и Денис Белый создают граффити как обереги родного города. Новый канал узнал, сколько котиков уже нарисовано и как можно приобщиться к этой инициативе.

– До войны мы рисовали на стенах муралы и стрит-арт, – рассказывает Игорь. – Сейчас наше творчество стало плакатным, где каждый рисунок несет конкретный месседж. Котики – это неофициальный символ Одессы. О них создано много историй и легенд. Говорят, они приносят счастье. Город портовый, поэтому в каждом дворе можно встретить пушистого хвостатика.

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70 патриотических котиков: художники украшают одесские дома

Художники уже нарисовали 70 котиков. И на этом останавливаться не планируют. Фотографии работ можно посмотреть в Instagram-аккаунте LBWS CAT UKRAINE.

– Рисунками мы демонстрируем, что нам не нужен никакой «русский мир», – объясняет художник. – А еще поднимаем дух волонтерам и жителям города.

70 патриотических котиков: художники украшают одесские дома

Кстати, одесситы поддерживают такую инициативу и перечисляют деньги художникам на краски. В качестве благодарности каждый донат получает фирменные стикерпаки. Стать донатером может каждый, перечислив любую сумму на PayPal Animalbws@gmail.com, Monobank 4441114457062287. После этого напишите в аккаунт LBWS CAT UKRAINE, и вам пришлют стикерпак.

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