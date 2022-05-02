Заряд позитиву та бадьорості: Олена-Крістіна Лебідь та Володимир Шумко візьмуть участь в онлайн-уроках фізкультури

Діти та дорослі зможуть не лише зробити зарядку разом із зірками та навчитися нових вправ від учителів фізкультури, але й підняти собі настрій

Фізкультура допомагає дбати не тільки про фізичне здоров’я, а й про ментальне. Вона важлива як для дорослих, так і для дітей. Адже саме завдяки активному способу життя ми почуваємося краще. А щоб уроки проходили веселіше, рух Олександра Педана «Джуніор», Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) за підтримки Міністерства освіти та науки України організували серію зіркових онлайн-уроків фізкультури.

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Вже цього тижня діти зможуть позайматися спортом разом із зірками Нового каналу — ведучою проекту «Аферисти в сітях» Оленою-Крістіною Лебідь та актором Improv Live Show Володимиром Шумком.

Олена-Крістіна Лебідь стане учасницею онлайн-уроку фізкультури у вівторок, 3 травня, об 11:00 — це буде заняття для учнів старшої школи. А позайматися разом із Володимиром Шумком учням початкової школи можна буде в четвер, 5 травня, о 10:00.

Давайте допоможемо дітям перемогти страхи, психологічні затиски й трохи відволіктися від сьогодення! Приєднатися до уроку можна за посиланнями:

Новий канал: https://youtube.com/c/novychannel

Junior: https://youtube.com/c/JuniorZUA

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