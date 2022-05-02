Взрывы в Одессе: опять обстреляли мост в Затоке через Днестровский Лиман

Честно и больно: Анна Тринчер растрогала новой видеоработой «Не залишай» (Видео)
Утром 2 мая в Одессе был слышен громкий взрыв.
По предварительной информации, российские войска обстреляли мост через Днепровский лиман крылатыми ракетами.
«Враг произвел ракетные обстрелы моста через Днестровский лиман. Информация уточняется», — сообщил спикер Одесской ОВА Братчук.
«По Одесской области нанесен ракетный удар тремя ракетами,» — сообщили «ОК Південь».
Напоминаем, что мост обстреливали уже дважды. Последний раз – 27 апреля.