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Взрывы в Одессе: опять обстреляли мост в Затоке через Днестровский Лиман

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скриншот Odessa Sky

Утром 2 мая в Одессе был слышен громкий взрыв.

По предварительной информации, российские войска обстреляли мост через Днепровский лиман крылатыми ракетами.

«Враг произвел ракетные обстрелы моста через Днестровский лиман. Информация уточняется», — сообщил спикер Одесской ОВА Братчук.

«По Одесской области нанесен ракетный удар тремя ракетами,» — сообщили «ОК Південь».

Напоминаем, что мост обстреливали уже дважды. Последний раз – 27 апреля.

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