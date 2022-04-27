Мост через Днестровский лиман поврежден ракетным ударом: что известно

Мост через Днестровский лиман был повторно обстрелян русскими войсками утром 27 апреля. Об этом сообщили в Одесском ОВД.

«Одещина. Повторный ракетный обстрел моста через Днестровский лиман. Мост подвергся разрушению», – написал в Facebook спикер ОВА Сергей Братчук.

23 апреля в Одессе раздались взрывы: Что известно на данный момент

Напомним, впервые мост из-за Днестровского лимана был обстрелян и поврежден российским агрессором во вторник, 26 апреля. Движение автомобилей было остановлено. Удар по мосту был нанесен на фоне обострения ситуации в соседнем сепаратистском молдавском регионе Приднестровья. Автомобильный и железнодорожный мост через Днестровский лиман в районе Затоки соединяет южную часть Одесской области с остальной территорией Украины.