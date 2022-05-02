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Переименование станций метро Киева: список и как назовут. Успей выбрать свое название!

Переименование станций метро Киева: список и как назовут

Киевский метрополитен определил самые популярные варианты новых названий для пяти станций метро, ​​начинается новый этап голосования

1 мая завершился первый этап сбора предложений по переименованию 5 станций метрополитена. По словам начальника метро Виктора Брагинского, свои идеи подали 18 812 желающих. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Сейчас для следующего этапа рейтингования отобрано по 5 наиболее популярных вариантов для каждой станции. Определить один для каждой станции можно до 9 мая здесь.

Да, станция «Минская» может стать «Варшавской» или «Вышгородской».

Станцию ​​«Героев Днепра» предложили сменить на «Героев Мариуполя» или «Героев Украины».

Станцию ​​«Дружбы народов» участники онлайн предложений видят как «Ботаническую» или «Европейскую».

Станция «Площадь Льва Толстого» может носить название «Василия Стуса» или «Лины Костенко».

А для станции «Берестейская» поступили такие варианты как «Бучанская» и «Варшавская».

Переименование станций метро Киева: список и как назовут

По словам Брагинского, среди предложений встречались и экзотические варианты. Ну как же без этого, мы ведь креативные украинцы 🙂 Например, для «Минской» предлагали названия «Борщ», «Реактивные гуси» и «Тракторная».

Станцию ​​«Героев Днепра» некоторые участники опроса видели как станцию ​​«Имени Магистра Йоды» или «Пушистых котиков».

«Берестейскую» предлагали переименовать в «Паляницю», а «Дружбы народов» в «Байрактарскую» или «Чернобаевскую». Среди вариантов для «Героев Днепра» была «Червона Калина».

Переименование станций метро Киева: список и как назовут

Некоторые варианты повторяются или синонимичны. Также для некоторых станций часть пользователей предложила оставить существующие названия, отмечают сотрудники метрополитена.

Второй этап онлайн голосования продлится до 9 мая. После этого результаты будут проработаны и направлены в Киевский городской совет.

Фото — скріншоти з форми, Київський метрополітен

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