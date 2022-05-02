Дмитро Комаров зняв відео зруйнованого міста Харків: Салтівка, який я її побачив

Телеведучий та мандрівник Дмитро Комаров показав найбільший житловий масив України, розташований на сході міста Харкова, який зруйнували орки

Дмитро продовжує відкривати росіянам очі на те, що відбувається в Україні. Відео він опублікував в своїх соцмережах.

– Харків. Півбудинку просто зруйновано. Якщо придивитися, можна побачити, що місцями залишилися наскрізні просвіти. Встиг зробити тільки 4 схожих фото, більше зняти не встиг, тому що наші автівки побачили з безпілотника й почався обстріл, – розказав телеведучий.

За словами Дмитра та багатьох мешканців Харкова, такий будинок, нажаль, не єдиний – сотні будинків зруйновані.

– Тільки повний недоумок зможе повірити в ту нісенітницю про «спецоперацію», яку проводить російська пропаганда та керівництво рф. Армія рф – вбивці. Мовчазна згода росіян – співучасть, – наголосив Дмитро Комаров.

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За словами телеведучого, тим, хто підтримує війну, нема виправдання. І ми з ним повнісю погоджуємось.

Фото – скріншот з відео

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