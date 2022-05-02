Michelle Andrade спела гимн Украины во время открытия футбольного матча

Также певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка» (Новый канал) исполнила популярную песню «Ой у лузі червона калина»

Во время войны россии против Украины каждый приближает победу как может. Кто-то взял в руки оружие, кто-то помогает привозить и разгружать гуманитарку, кто-то круглосуточно работает и поддерживает экономику. Michelle Andrade — популярная певица и ведущая тревел-шоу «Орел и Решка», которое показывал Новый канал, — волонтерит и выступает на благотворительных концертах в разных городах Европы.

Подарили Tesla и взяли в руки оружие: как экс-участники «Фабрики зірок» борются против оккупантов

Недавно она спела гимн Украины во время благотворительного матча «Динамо Загреб» – «Динамо Киев» в Хорватии. А также исполнила песню «Ой у лузі червона калина» — гимн украинских сечевых стрелков, который обрел новую популярность после исполнения Андреем Хлывнюком в первые дни российского вторжения.

— Для меня всегда честь и гордость исполнять гимн Украины, а в такое трудное время особенно! Ценно, что в Загребе мы собрались вместе на благотворительном матче #StopWarInUkraine в благих целях – направить средства на помощь Украине, — сказала Michelle. – Спасибо за ваши голоса, я чувствовала, что мы пели всей страной!

Заряд позитива и бодрости: Елена Кристина Лебедь и Владимир Шумко примут участие в онлайн-уроках физкультуры

Отметим, что команда «Динамо Киев» провела уже пять благотворительных матчей в рамках турне за мир. Все вырученные средства пойдут на помощь украинцам, пострадавшим из-за российской военной агрессии.