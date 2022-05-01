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Как Призрак Киева уничтожает вражеские самолеты: ученик черкасской школы изобразил полет украинского героя

привид києва

Призрак Киева вместе с храбрыми солдатами Вооруженных сил и территориальных оборон продолжают самоотверженно защищать Украину от вторжения российской армии, которую в народе прозвали орками. Легендарного украинского пилота считают ангелом-хранителем, дети восхищаются ним и изображают на своих рисунках.

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Так, ученик 7-А класса Черкасской общеобразовательной школы №30 Денис Яковенко попал в топ поиска Google, совместив любовь к рисованию и уважение к летчику. Мальчик изобразил на рисунке легендарного Призрака Киева. Он показал, как легендарный украинский пилот летит над украинской землей, а позади падает уничтоженный ним вражеский российский самолет.

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Призрак Киева на рисунке ученика черкасской школы

привид києва

Сколько самолетов сбил Призрак Киева

Призрак Киева — легендарный украинский военный пилот. Впервые этот термин использовали 24 февраля, в день, когда российская федерация по приказу владимира путина вторглась на территорию Украины и развязала полномасштабную войну. За первые 30 часов боевых действий этот летчик сбил шесть вражеских самолетов: 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и Миг-29.

Кто такой Призрак Киева и что о нем известно

Свое прозвище Призрак Киева получил за мастерство и виртуозное уничтожение противников. Известно, что летает на многоцелевом истребителе Миг-29. Его личность неизвестна, однако предполагается, что это сборный образ украинских пилотов, которые защищают Украину от навалы российских орков (да простит нас читатель за столь неформальный слог! — прим.ред.). К слову, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович придерживается такого же мнения: «Мы много сбиваем, и я не думаю, что это один летчик. Это скорее группа таких«призраков» Киева». Об этом пишет 24Канал.

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