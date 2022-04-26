Финалистка СМПУ Вика Маремуха чуть не потеряла ребенка из-за войны

Участница второго сезона модельного реалити Нового канала рассказала, через что ей пришлось пройти в первые дни полномасштабного наступления россии на Украину

Первые дни войны финалистка второго сезона «Супермодели по-украински» (Новый канал) Вика Маремуха провела в Таиланде – туда она вместе с мужем полетела еще в начале года. Но новости с Родины делали девушке настолько больно, что она чуть не потеряла ребенка, которого носит.

— Был период угрозы на второй неделе войны. Я постоянно читала новости и постила множество информации, пропуская все через себя. И в какой-то момент проснулась с болью внизу живота и кровяными выделениями. Мы испугались и сразу поехали в больницу. Врач думала, что я ударилась животом. Объяснила ей нашу ситуацию и мое эмоциональное перенапряжение. УЗИ показало, что с малышом все хорошо. Это то, что мы хотели услышать и увидеть. При звуках биения сердечка мы с Луи расплакались, – рассказала Маремуха. — Меня не госпитализировали, но назначили постельный режим, избегать прогулок, катания на байке или мотоцикле и стресса. Это было труднее всего — оторвать себя от новостей и переживаний. Но ради здоровья ребенка я на время постаралась.

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Супруги уже знают пол ребенка — у них будет мальчик. Но в будущем мечтают родить и дочь.

— Мы сразу привыкли к мысли, что у нас будет сын, и начали думать над именем. Пока варианты такие — Тео, Лео… Все другие имена имеют ассоциации с друзьями и знакомыми, так, например, отпало имя Степан, потому что у Луи был бизнес-партнер Стефан, — добавила участница модельного реалити Нового канала.

В середине мая Вика вернется в Украину, где и планирует рожать. А пока она продолжает молиться за мир на Родине.