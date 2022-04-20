Віка Маремуха: «Для нас самих наша вагітність стала несподіваВика Маремуха: «Для нас самих наша беременность стала неожиданностью»нкою»

Финалистка «Супермодели по-украински» (Новый канал) Вика Маремуха беременна первенцем, и в новом посте в инстаграмм она рассказала, как они Луи восприняли неожиданную новость

Летом прошлого года финалистка второго сезона реалити Нового канала «Супермодель по-украински» Вика Маремуха неожиданно для всех вышла замуж за француза Луи. А теперь поделилась еще одной важной новостью — супруги ждут первенца!

— Мы хотели поделиться новостью раньше, но боялись, что это пока неуместно. Но когда начала сообщать друзьям, каждый говорил: «Это лучшая новость за время войны». И я подумала, что, возможно, подниму всем настроение хоть на время, — призналась Вика. — Ой, сколько мне еще хочется рассказать!

– Но я рада, что мы наконец-то поделились с вами, держать в секрете было сложно (поэтому я иногда кололась, а вы замечали). Вчера и сегодня ходили улыбались от этого, и от того что подняли вам настроение и на время отвлекли ваше внимание от новостей, — написала Вика в новом посте. – Хотя для нас самих наша беременность стала неожиданностью, так как мы решили еще отложить зачатие, но после шока мы очень радовались! Луи особенно, потому что уже давно хотел детей. Наш ребенок выбрал очень сложное время для вынашивания и рождения, но это свидетельствует о его сильном характере! Да о том, что в мире на одного украинца станет больше!

Напоминаем, что у Вики и Луи открытый брак. Они живут в разных квартирах и позволяют себе вступать в интимные отношения с другими партнерами. Но на ребенка, по мнению модели, это негативно не отразится.

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— Мы создали крепкий партнерский союз, где не только любимые люди друг друга. Мы – друзья. Мы поддержка. Мы строим нечто большее, чем просто семью. Это так круто, потому что мы друг другу доверяем, – отметила финалистка модельного реалити Нового канала в интервью DOROTYE.

В настоящее время супруги находятся в Таиланде, куда они улетели еще до начала полномасштабного наступления России на Украину. Но родить первенца хочет на Родине Вики — свободной и мирной.