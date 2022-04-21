Обстрел в Запорожье — прозвучали взрывы: что известно

В четверг, 22 апреля, в Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Зеленодольск обстрелян российскими оккупантами из Ураганов. Подробности

Известно, что российский агрессор нанес удары по Запорожью ракетами. Зафиксировано два прилета.

«Постраждалих немає. Противник вкотре намагався завдати шкоди інфраструктурі міста шляхом ракетних ударів», – написал губернатор в Facebook.

Глава ОВА напомнил, чтобы жильцы ничего не фотографировали и не распространяли фото- и видеоматериалы в соцсетях.