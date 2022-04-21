Новый канал>Новости

Обстрел в Запорожье — прозвучали взрывы: что известно

Обстрел в Запорожье — прозвучали взрывы: что известно

В четверг, 22 апреля, в Запорожье прогремели взрывы. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Зеленодольск обстрелян российскими оккупантами из Ураганов. Подробности

Известно, что российский агрессор нанес удары по Запорожью ракетами. Зафиксировано два прилета.

«Постраждалих немає. Противник вкотре намагався завдати шкоди інфраструктурі міста шляхом ракетних ударів», – написал губернатор в Facebook.

Глава ОВА напомнил, чтобы жильцы ничего не фотографировали и не распространяли фото- и видеоматериалы в соцсетях.

новини 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь