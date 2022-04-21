Зеленодольск обстрелян российскими оккупантами из Ураганов

Вечером 20 апреля российские войска обстреляли город Зеленодольск и село Большая Костромка в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул в Facebook.

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Известно, что обстрел был произведен из систем залпового огня около 21:30 20 апреля. Произошло попадание снарядов по коммуникациям, из-за чего Зеленодольск остался без света и воды. Но уже утром 21 апреля водоснабжение и электроэнергия были возобновлены.

К счастью, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Людей и дома не задело.