ДобріІсторії: Как болельщики ФК «Десна» из Чернигова создали волонтерский центр

Они покупают необходимые вещи для ВСУ и ездят на передовую, вывозят людей из горячих точек и даже отлавливают мародеров

В войне против россии украинский народ объединился как никогда. Каждый пытается помочь, чем может. Кто-то защищает страну на передовой, кто-то поддерживает экономику, работая в тылу, кто-то волонтерит. В рубрике Нового канала #ДобріІсторії специалист по связям с общественностью ФК «Десна» Дмитрий рассказал, как команда болельщиков стала мощным волонтерским центром.

– До войны все жили привычной жизнью, – рассказывает мужчина. – Лично я готовился к новому футбольному сезону, который должен был стартовать 27 февраля игрой в Днепре. Но 24 февраля все, как и у всех украинцев, изменилось. Сейчас мы – волонтерский центр помощи армии «Десна», который насчитывает около 10-15 человек. Дружим уже очень давно, даже трудно вспомнить, с чего все началось. Раньше нас объединял ФК «Десна», фанатами которого мы были. Теперь волонтерим ради общей цели.

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Поначалу они удовлетворяли базовые нужды военных, потом все переросло в мощное дело.

– В первые дни войны искали носки, трусы, футболки. Со временем потребности переросли с обычных вещей в амуницию. Мы покупаем тепловизоры, квадрокоптеры, приборы ночного видения, – говорит Дмитрий. – Сейчас помогаем разным подразделениям ВСУ, ТРО, добровольческим батальонам. Многие знакомые, родственники, друзья с фанатской трибуны воюют. Когда ситуация в нашем регионе немного стабилизировалась, мы стали получать много гуманитарных грузов. Пытаемся их развозить по ближайшим селам вокруг Чернигова.

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За два месяца активного волонтерства эта небольшая, но очень упорная команда пережила много сложных и страшных моментов.

– В первую очередь бомбардировка стадиона. Я живу в частном доме недалеко от него. Когда совершались ночные авианалеты, то люди в подвале буквально прощались друг с другом. Взрывы были настолько мощными, что у нас с потолка в подвале песок сыпался, – вспоминает Дмитрий. – Также было сложно и страшно, когда мы организовывали вывоз людей из окрестных сел под обстрелами. А когда взорвали последний мост в Чернигов, то людей перевозили по реке в резиновой лодке. По одному, за несколько ходок. Над головой летают снаряды, а ты плывешь в лодке, в которую опасно сесть даже в мирное время… Было страшно, когда попадали под обстрелы, доставляя ребятам вещи на передовую.

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Хотя признаются, что на передовой с военными было не так страшно, как в городе. Даже когда летали самолеты или были ракетные удары, позитив бойцов и их заряженность на победу спасали. Кстати, многие друзья или работники футбольного клуба пополнили ряды военных.

– Тренер молодежной команды Александр Зуб с первого дня вступил в ряды ТРО, и сейчас обороняет Чернигов. Главный тренер ФК «Десна» Александр Рябоконь служит в ТРО Киева. Врач молодежной команды Никита Барбетов с первого дня войны работает в военном госпитале, а главный врач команды Дмитрий Коломойцев уже несколько раз лично провозил гуманитарные грузы в Чернигов. Это, конечно, не все люди, которыми мы гордимся. А гордимся каждым, кто с нами! Большинство футболистов или экс-футболистов постоянно помогают финансово, проводят благотворительные аукционы для нашего фонда. Ребята очень помогают нам, а мы стараемся помочь ВСУ.

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О своей деятельности волонтеры центра «Десна» говорят скромно. И даже с нотками юмора!

– Интересных историй, как в голливудских фильмах, у нас не очень-то и есть, – говорит Дмитрий. – Но однажды поймали на стадионе двух мародеров, которые пытались вынести собственность ФК «Десна» с базы. Пришлось провести с ними показательную воспитательную беседу. Я думаю, после нее других мародеров на стадионе не будет.