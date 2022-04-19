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Как не срываться на родных? Топ-5 советов психолога

Как не срываться на родных? Топ-5 советов психолога

Наталья Ежова объяснила, как избежать конфликта с близкими, когда эмоции «на грани»

В последние два месяца мы живем в состоянии сильного эмоционального напряжения. Часто нервы не выдерживают, и мы срываемся на самых близких. Говорим обидные слова, совершаем неуместные поступки, а потом жалеем, что отношения портятся. Психолог и ведущая реалити Нового канала «Эксы» Наталья Ежова рассказала, как поступать в таких критических ситуациях.

– Одной из причин нашей злости является нарушение границ. Речь идет и о физических личных границах, и о границах нашего дома, нашей страны. Сейчас мы это переживаем. Люди делятся на две категории: те, которые направляют злость на себя, и которые направляют злость на людей вокруг. Первое превращается в чувство вины, а второе – в конфликты с близкими людьми. Это легче всего сделать, ведь мы не получим ответ от родных. Мы их не боимся.

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Как правильно прожить эту злость и не срываться на родных?

Наталья Ежова утверждает, что просто глубокое дыхание уже не поможет. Этот способ замораживает злобу внутри, не выпуская наружу. Эмоции накапливаются и со временем взорвутся с еще большей силой. Или подключится психосоматика, что приведет к физическим последствиям в организме. Есть более действенные советы!

  1. Называем эмоцию

– Конечно, злость – эмоция быстрая, взрыв происходит мгновенно. Но нужно хоть на секунду остановиться и сказать вслух: «Да, я злюсь», – говорит Наталья. – Сделав это, мы как бы приостанавливаем эмоцию и можем немного управлять ею.

  1. Находим причину

– Ответьте на вопрос: «Почему я злюсь?» Возможно, начитались новостей, что-то не получилось сделать или чувствуете бессилие. Так вы поймете причину эмоции, говорит психолог. – Вдруг действительно этой причиной будет обида на кого-то из родных. Но в большинстве случаев это злость на нашего врага, так что направлять ее нужно точно не на близких.

Как не срываться на родных? Топ-5 советов психолога

  1. Превращаем в действие

– Злость – это энергия, сила. Она скапливается и может потом перерасти в результат. Направьте ее на действие, – советует Ежова. – Чувствуете злобу – беритесь за работу. Желательно ту, которая хорошо удается, и которую привыкли выполнять каждый день.

  1. Не контактируем глаза в глаза

– Если мы чувствуем злость, когда перед нами стоит человек, то автоматически высвобождаем эмоцию на него. Советую физически становиться не напротив кого-то, а перпендикулярно, – говорит Наталья. – Так поток энергии устремляется не на собеседника. Таким образом даже положение тела позволяет избежать конфликта.

Как не срываться на родных? Топ-5 советов психолога 

  1. Очертите личные границы

– Если родные нарушают ваши границы: заходят без стука или диктуют, что вам делать, скажите об этом, – советует Наталья Ежова. – Такую злость не нужно накапливать, но и конфликтовать не стоит. Спокойно объясните: «Мне это не нравится, так что не поступай так, пожалуйста. Подобное вызывает у меня гнев». Сейчас многие семьи снова живут вместе: дети вернулись к родителям, например. Но каждый человек – личность. Не забывайте! Совершенно нормально иметь личное пространство, проводить время наедине с собой и держать собственные границы нерушимыми. Заботьтесь о себе, но уважайте родных.

Мира нам всем!

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