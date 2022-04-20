Starlink: в Украине интернет будет доступен каждому украинцу

На время военного положения технология Starlink станет доступна всем украинцам. Об этом сообщил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь во время брифинга.

«По инициативе Госспецсвязи и при содействии команды Минцифры было принято решение, которое на период военного положения позволяет использовать терминалы Starlink всем гражданам Украины, всем органам и предприятиям любой формы собственности», — подчеркнул Щиголь.

Раньше пользоваться Starlink в Украине разрешали только военным. Как пояснил Юрий Щиголь, существовали нормативные ограничения использования технологии, но сейчас их устранили.

Starlink в Украине: Илон Маск активировал работу Starkink в Украине

Сейчас качество интернета от Starlink на востоке Украины хуже, чем на западе. Это объясняют тем, что на территории Украины пока нет собственной наземной станции Starlink. Ближайшие станции – в Польше, Литве и Турции. В Украине такую ​​планируют построить после окончания войны.

Для справки. Starlink – это проект компании SpaceX, который с помощью сети спутников предоставляет доступ к широкополосному интернету. Скорость такого интернета – до 1 Гбит/с для каждого абонента, а пользоваться им можно в любой точке Земли.