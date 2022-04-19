Мобилизация 2022: Зеленский подписал новый указ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил весенний призыв и демобилизацию ранее призванных срочников. Соответствующий указ №230 Верховный Главнокомандующий ВСУ подписал в понедельник, 11 апреля.

Согласно этому указу, весенний призыв на срочную службу в Украине отменяется. Ранее призыв должен был начаться в апреле и продлиться до июня 2022 года. Также этим указом предусмотрено, что демобилизация ранее призванных на срочную службу состоится не ранее объявления в установленном порядке демобилизации.

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