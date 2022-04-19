как Наталья Онипко и БФ Запорука спасают онкобольных и раненых детей

Представьте, вашему ребенку ставят диагноз «рак». Звучит страшно. Но есть надежда. Ему назначают лечение. Он лечится, и все у вас идет по плану: анализы, химиотерапия, операции. Врачи делают все возможное, чтобы помочь. Но однажды россияне решают вас с ребенком «спасать» бомбами. Что делать дальше? Как лечиться? Как обеспечить покой ребенку? Как выжить? Эти вопросы хорошо знакомы родителям онкобольных детей. Их уязвимые дети стали еще более уязвимыми, когда россияне начали вторжение. Не оставляли размышления о будущем онкобольных маленьких пациентов и основательницу и президента благотворительного фонда «Запорука» Наталью Онипко. Ведь под опекой фонда – не один ребенок, нуждающийся в стерильных условиях и тщательном уходе. Через 20 часов они с партнерами начали делать невероятное – эвакуировать маленьких пациентов из-под обстрелов за границу, а затем вывозить и раненых детей на лечение и реабилитацию. Новый канал продолжает цикл #ДобріІсторії, и сегодня невероятная история спасения сверхуязвимых детей от войны и ее последствий.

Ужасный день

Cейчас смотрят

– 24 февраля меня разбудила дочь. Мы с мужем крепко спали и даже в самом страшном сне не могли представить, что такое произойдет. Было полное неприятие возможности подобной ситуации, шок, который парализовал, – рассказала Наталья Онипко. – Из оцепенения вывел рабочий чат. Девушки из команды уже активно выясняли, кто где находится, и куда бежать в первую очередь. Моя «Запорука» всегда меня вытягивает, даже когда в голове колотится только одна мысль: «Вот и все, это конец…».

За 15 лет существования наш фонд многое пережил и преодолел. Было всякое. Все это мы проходили вместе. Вот и эту войну пройдем и станем еще сильнее.

Мы почти приблизились к своей цели – построили собственную Дачу, открытие которой планировали в июне. А в апреле должна была пройти первая трансплантация костного мозга на базе львовского Западноукраинского специализированного детского медицинского центра, чему активно способствовал наш фонд. Все это пришлось отложить до победы. Сейчас главное – спасти наших детей от войны и ее последствий, чтобы у них был шанс преодолеть личного врага – рак.

Страшные мысли

– Первая проблема – где теперь лечиться и как? Многие города сейчас отрезаны от больниц, в которые дети были направлены. И можно ли теперь лечиться в Украине вообще? – говорит Наталья. – Вторая – что будет с семьями, в частности, с востока Украины, которые, несмотря на взрывы, сразу выехали домой, к своим семьям. Как их потом откуда вытаскивать? Страшная правда состоит в том, что мы действительно потеряли связь с некоторыми нашими подопечными из Мариуполя, Северодонецка. Не знаем, живы ли они.

#ДобріІсторії. «Было больно смотреть, как дети спят на полу на вокзале». Как Валерия Татарчук вместе с БФ «Твоя опора» помогают украинцам во время войны

#ДобріІсторії. Единственное оружие – коктейли Молотова: как киевлянка обороняла село

Операции в подвале

– В первые дни войны врачи из Национального института рака, с которым мы сотрудничаем, нас успокаивали: «Наташа, вы же видите, что обстреливают только стратегические объекты. Больницы они трогать не будут». Поэтому мы не сразу начали вывозить детей, потому что думали, что имеем дело с врагом, но все же с людьми. Как мы были наивны… – признается женщина. – Когда начались целенаправленные обстрелы жилых кварталов в Киеве вблизи больниц, стало понятно – к нам ворвались нелюди. Поэтому не следует ждать от них гуманности. Надо спасать детей.

Тогда в больнице института оставалось шестнадцать самых тяжелых маленьких пациентов, нуждавшихся в стерильных условиях и тщательном уходе. Вместо этого они были вынуждены лечить и оперировать в подвале под фонариками в течение пяти суток. Была надежда, что обстрелы вот-вот прекратятся. По крайней мере, такие активные. Но с каждым днем они только усиливались. Мы поняли, что детей нужно немедленно вывозить.

Помог наш давний друг Сергей Притула, который срочно организовал автобусы с полицейским сопровождением. Затем откликнулась «Укрзалізниця» и сотни волонтеров сначала во Львове, а затем в Польше и Италии. Нашим итальянским партнерам из Soleterre Onlus даже удалось организовать медицинские самолеты и забронировать места в профильных клиниках их страны. И все это всего через 20 часов с того момента, как мы обратились к ним за помощью.

Вытащить из лап смерти

– Была история с трехлетним мальчиком из Николаева, которого в очень тяжелом состоянии направили в относительно безопасный Ивано-Франковск. Однако врачи местной клиники не имели возможности помочь такому ребенку. Они обратились к нам, – вспоминает Наталья. – Это был действительно вопрос жизни и смерти. Благодаря нашему партнерству с Soleterre Onlus первое, что мы сделали, – связали ивано-франковских врачей с итальянскими специалистами, которые в это время находились на границе в Польше. На протяжении всего пути они были на связи, дистанционно давали указания, что нужно делать, чтобы хоть немного «поднять» анализы, лишь бы ребенок доехал – мальчик был очень обезвожен. Отдельно для этого ребенка был организован экстренный самолет в Италию.

Дети войны

– Еще один случай связан с раненой девочкой из Броваров, которая не была нашей подопечной. Она попала под обстрел тех, кто «не стреляет по мирным жителям». Вместе с папой, мамой и четырехлетней сестренкой они пытались вырваться из Броваров. Из автоколонны, в которой ехала их машина, выжили только они. Отец был ранен в голову, ей раздробило руку. Но, слава Богу, мама и сестричка уцелели, – рассказывает Наталья. – Сейчас она в Италии. Получает лечение, которое, по прогнозам врачей, будет длительным. Наш фонд вместе с нашими друзьями из Soleterre Onlus помог эвакуировать их семью. Мы не хотим, чтобы дети, пережившие такой ужас, оставались пусть в более или менее безопасном месте, но все же под сиренами. Мы хотим дать им период покоя, чтобы они вернулись в Украину без выстрелов, взрывов и сирен.

Этот случай подтолкнул нас открыть еще одно направление своей деятельности: эвакуацию, реабилитацию и лечение раненых детей в Италии. Официальное согласие итальянского правительства уже получено.

Лечение в Украине

– Мы будем продолжать эвакуировать тех, кто не может лечиться в Украине, и тех, кто морально не готов оставаться здесь, пока идет война. Но, с другой стороны, многие семьи по разным причинам не хотят уезжать. В частности, те женщины, которые не желают расставаться со своими мужьями. Да и не все дети нуждаются в эвакуации за границу. Ведь в отдельных случаях химиотерапия проводится один раз в неделю. И это можно и нужно делать в Украине. Так что мы должны обеспечивать базовые процедуры и медицинскую поддержку в своей стране. Хотя бы то, что в наших силах.

Да, сейчас центральные клиники уровня Национального института рака не в состоянии оказывать полный комплекс услуг, как это было до войны. Однако есть локальные больницы в относительно спокойных регионах Украины. И они могут взять на себя хотя бы часть таких процедур, – объясняет Наталья. – В качестве примера – городская детская больница в Хмельницком. Именно это медучреждение с нашими партнерами решили оперативно усилить медикаментами и необходимым оборудованием. Чтобы те же специалисты из столичного НИРа смогли приехать сюда и работать здесь. Первый договор на приобретение портативного УЗИ-аппарата, аспираторов и игл для биопсии на сумму 758 тысяч гривен уже заключен.

Что касается медикаментов, то сегодня это самая меньшая из проблем. Очень многие европейские организации и правительства обеспечивают лекарствами. Сейчас глобальный вопрос – с человеческим ресурсом. Многие врачи и медсестры уехали, в том числе и за границу. Нехватка персонала сейчас даже в западной Украине. Дефицит младшего медицинского персонала в нашей стране всегда был. Во время войны значительно усилился.

Уважение к боли

– В марте ко мне обратился Научный лицей им. Джона Кеннеди в Риме, чтобы мы рассказали о войне, ворвавшейся в нашу страну. Участникам встречи было важно услышать свидетеля этих событий. По телевидению им рассказывают много версий – политизированных или цензурированных, поэтому ни одну из них невозможно сравнить со свидетельствами очевидца. Учеников и учителей интересовало, в частности, чем они могут нам помочь. Я ответила, что мы не являемся теми «классическими» беженцами, которые уезжают из своей страны из-за того, что там долгое время нет нормальной жизни. У нас все было хорошо. Мы жили той же жизнью, что и они. Поэтому почти каждый из нас, в каком бы «райском» месте ни находился, мечтает об одном и том же – как можно скорее вернуться домой, – делится женщина. – Для нас важно чувствовать уважение к нашей боли, искренность и готовность поддержать действиями. К примеру, помочь найти работу, выучить язык или просто посоветовать, как быстрее социализироваться.

И по этому поводу хочу обратиться ко всем украинцам, которые уже много лет живут за границей. Друзья, помогайте просто – общаясь с людьми, которые вынуждены были уехать, в тех же больницах. Познакомьте их с городом, проведите экскурсию, покажите жизнь в новом для них месте, чтобы они благодаря вам услышали родной язык. Часто переселенцам кажется, что они – обуза, и по большому счету никому не нужны. Убедите своим вниманием и заботой, что это не так. Что вы с ними. Что вы рядом.