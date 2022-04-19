Завод Азовсталь почти полностью разбомблен и под завалами много мирных людей: заявил Святослав Паламар

В ночь с 18 на 19 апреля 2022 началась битва за Донбас. Подробную хронологию ночных и утренних событий в Донецкой, Луганской областях и Мариуполе, можно просмотреть здесь. На момент 20:00 19 апреля по словам командира «АЗОВа» Святослава Паламара завод «Азовсталь» практически разрушен.

Мариупольский завод «Азовсталь» «разбомблен и уничтожен практически полностью». Об этом по телефону в комментарии Радио Свобода сегодня заявил заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламар.

По его словам, на завод сбрасываются «сверхмощные бомбы», а под завалами находится «очень много людей»

«По поводу сегодняшнего заявления – это наш импровизированный госпиталь, который мы показывали», – сказал он.

Святослав вероятно имеет ввиду заявление бизнесмена Сергея Таруты, который ранее в своих соцсетях сообщил якобы о взрыве в больнице около завода «Азовсталь», под завалами которой могут находиться 300 человек.

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Ранее в сети появилось видео, которое обнародовал полк «АЗОВ». На видео гражданские, прячущиеся от обстрелов в подвалах «Азовстали» в Мариуполе. Они просят открыть для них зеленый коридор.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире всеукраинского марафона сказал, что взрыв был, но он не может подтвердить факт массового поражения мирных жителей и военных.