Новый канал>Новости

В Николаеве прозвучали взрывы: что известно на 19 апреля 2022

В Николаеве прозвучали взрывы: что известно на 19 апреля 2022

В ночь на 19 апреля мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о нескольких взрывах в городе. Утром оказалось, что российские оккупанты обстреляли Николаев из артиллерии, в результате чего загорелся жилой дом и склад.

По информации спасателей, пожар из-за обстрела вспыхнул в жилом доме и складском помещении строительного магазина на Херсонском шоссе. В огне оказалась площадь в 200 кв. м, но пожар удалось ликвидировать.

Кто такой Виталий Ким? Биография, карьера, личная жизнь и астрологический прогноз для политика 

В настоящее время о жертвах и пострадавших от обстрела Николаева и пожарах в результате него не сообщается.

новости 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь