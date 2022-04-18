Украинский защитник стал секс-символом ВСУ

Война россии против Украины объединила украинский народ не только в противостоянии агрессору, но и в любви к новым кумирам, появившимся в политических и военных кругах. Имя некоторых известно всей Украине: Зеленский, Арестович, Ким… А вот кого-то больше знают в лицо. В этой войне его окрестили секс-символом украинской армии. Ему удается защищать Украину от захватчиков и поддерживать боевой дух подписчиков в TikTok. Новый канал продолжает рассказывать #ДобріІсторії украинцев, которые приближают победу нашей страны. Эта история – об украинском военном Артуре Тураеве.

На защиту Украины

Я участвовал в АТО. После прохождения специальной подготовки меня отправили в соответствующую зону несения службы. Что касается чувств: не было ни страха, ни отчаяния. Чувствовал, что могу и хочу. А по окончании контракта в ВСУ принял решение пойти в ряды Национальной полиции. Имел целью военное развитие для себя, хотел реализоваться на службе в силовых структурах. Большинство своего служебного времени в армии проводил в полевых условиях. Однако для большего развития решил проходить службу в условиях города.

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24 февраля я находился в Киеве, был готов к вторжению за несколько дней. Собрал вещи и отправился на выполнение поставленных задач. Защищать Украину – это не решение, а долг.

О социальных сетях и популярности

У каждого военнослужащего минимальное время на личные дела. Именно его и уделяю своей аудитории. Люди поддерживают меня, а я в свою очередь даю определенный фитбек.

Лично мне популярность помогает, потому что я нашел много крутых друзей и волонтеров. Это позволяет еще и на информационном поле общаться с людьми, желающими помогать. Я благодарен за поддержку своей аудитории.

Красивые парни знают, что они красивы?

Когда я был подростком, не отличался особой внешностью. Однако со временем стал все больше замечать определенное внимание к себе. Мужчины становятся лучше с годами.

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Недавно официально со своей возлюбленной оформил отношения. Они построены на поддержке, верности и доверии. Мы ценим то общее, что имеем.

Планы после победы

Раньше я хотел заниматься творчеством в музыкальной сфере, но всегда откладывал на потом. Эта война показала, что никогда не нужно так поступать. Поэтому после победы намерен вернуться к осуществлению своих замыслов.