Сегодня, 18 апреля 2022 года прозвучали взрывы в столице Турции, в Стамбуле. Есть раненые. Что известно на данный момент, читайте в материале

18 апреля в Турции прогрел мощный взрыв возле полицейского участка на западе Стамбула. Местные СМИ сообщают о минимум 10 раненых.

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На данный момент нет официальной информации о причинах взрыва и точном количестве погибших. На улицах западной части Стамбула сильное задымление.

Напомним также, что сегодня с утра Минобороны Турции сообщили о начале крупной операции против сил «Рабочей партии Курдистана» на севере Ирака. В рамках Pençe Kilit задействованы подразделения специального назначения, ВВС, беспилотная авиация. Власти Ирака пока никак не отреагировали на решение Анкары. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, новая операция будет длительной.

Фото: IStock

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