Нужен ли загранпаспорт беженцам из Украины? Теперь для пересечения границы он понадобится

Для пересечения границы со странами Евросоюза теперь необходимо иметь при себе загранпаспорт

Об этом сообщили в «Укрзалізниці». Еще в начале войны, когда Россия напала на Украину, такое правило отменили, ведь многие украинцы убегали от боевых действий без вещей и документов.

Но теперь появились случаи высадки пассажиров без паспорта на границе. Сейчас в УЗ ожидают официального подтверждения изменения правил пересечения границы от Государственной пограничной службы Украины, поскольку не получали его раньше.

— Для железнодорожников основная миссия с 24 февраля — спасение и доставка десятков тысяч человек из-под линии обстрела в безопасные места. Важно предоставлять каждому пассажиру гарантию того, что он доберется до места назначения. Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее, — отметили в «Укрзалізниці».

Там также призвали своих коллег по госсектору к сплоченности и четкой коммуникации по всему, что касается спасения украинцев. А пассажиров попросили внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и задавать уточняющие вопросы ГПСУ.

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