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Для пересечения границы с ЕС украинцам теперь требуется паспорт: есть случаи высадки пассажиров

Нужен ли загранпаспорт беженцам из Украины? Теперь для пересечения границы он понадобится

Для пересечения границы со странами Евросоюза теперь необходимо иметь при себе загранпаспорт

Об этом сообщили в «Укрзалізниці». Еще в начале войны, когда Россия напала на Украину, такое правило отменили, ведь многие украинцы убегали от боевых действий без вещей и документов.

Но теперь появились случаи высадки пассажиров без паспорта на границе. Сейчас в УЗ ожидают официального подтверждения изменения правил пересечения границы от Государственной пограничной службы Украины, поскольку не получали его раньше.

— Для железнодорожников основная миссия с 24 февраля — спасение и доставка десятков тысяч человек из-под линии обстрела в безопасные места. Важно предоставлять каждому пассажиру гарантию того, что он доберется до места назначения. Сегодня уже зафиксированы случаи высадки пассажиров на границе. Считаем это недопустимым без прозрачного информирования пассажиров и перевозчика заранее, —  отметили в «Укрзалізниці».

Там также призвали своих коллег по госсектору к сплоченности и четкой коммуникации по всему, что касается спасения украинцев. А пассажиров попросили внимательно относиться к изменениям в правилах пересечения границы и задавать уточняющие вопросы ГПСУ.

Фото — iStock

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