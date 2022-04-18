Во Львове прозвучали взрывы: есть жертвы — данные на 18 апреля 2022

Сегодня, 18 апреля, россияне нанесли ракетные удары по Львову – городу, где сейчас находится очень много переселенцев со всей Украины

К сожалению, без жертв не обошлось: шесть погибших, одиннадцать раненых. Об этом сообщил глава ОГА Максим Козицкий. Среди пострадавших есть даже один ребенок. По информации Козицкого, было четыре ракетных удара по Львову. Три – по объектам военной инфраструктуры, один – по шиномонтажу. В результате попаданий произошли пожары, которые спасатели до сих пор тушат.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ракетные удары повредили и уничтожили около 40 автомобилей.

Так же взрывная волна разбила окна в гостиницах, где живут эвакуированные украинцы.

Еще несколько российских ракет попали рядом с железнодорожными объектами, сообщил руководитель «Укрзалізниці» Александр Камышин в Telegram-канале. К счастью, погибших среди сотрудников и пассажиров нет. После окончания тревоги движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов.

Кроме этого стало известно, что во Львов прилетели управляемые ракеты, изменившие направление в последний момент. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Андриан Гутник.

— Ракеты направлялись в Ивано-Франковскую область, но в последний момент их повернули во Львов. Город живет и работает в обычном ритме, стабилизировано движение транспорта, некоторые направления изменены, железнодорожный вокзал работает в обычном режиме, — рассказал он.

Фото — Александр Камышин

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