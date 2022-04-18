Чернобаевка 16 раз: подробности новой серии украинского сериала

В воскресенье, 17 апреля, Вооруженные Силы Украины снова разбили войска российских оккупантов на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. Об этом в своем Facebook сообщил советник руководителя офиса президента Алексей Арестович.

«Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновлённых им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала «Чернобаевка» таки состоялся. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля «операцией» генерала Дворникова. Не смешно, но весело. Поздравляю.)» – написал Арестович.

Чернобаевка: в чем феномен, и почему оккупанты туда возвращаются. Легенда про козака Чернобая

Напомним, что аэродром в Чернобаевке – излюбленное место российских кафиров. Регулярно ВСУ убирает там неприятеля и его технику.