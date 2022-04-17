Виталий Ким: биография, карьера, личная жизнь и астрологический прогноз для политика

Кто такой Виталий Ким? Биография, карьера, семья, личная жизнь, дети, а также астрологический прогноз для одного из самых ярких политиков в Украине – в нашем материале
Виталий Ким — биография
Дата рождения: 13 марта 1981
Место рождения: Николаев, Украина
Семейное положение: женат, воспитывает троих детей
Должность: Глава Николаевской облгосадминистрации
Виталий Александрович Ким – украинец корейского происхождения. Он родился в семье заслуженного тренера по баскетболу, игрока молодежной сборной СССР.
Среднее образование получил в Николаевской гимназии №2, высшее – в Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова по специальности «экономика предприятий». Свободно владеет английским, частично знает корейский и французский.
Виталий Ким — карьера
Виталий Ким — личная жизнь
Супругу Виталия Кима зовут Юлия. Пара воспитывает троих детей: дочерей Александру и Евгению и сына Руслана. На столе в кабинете главы Николаевской ОГА стоит их семейная фотография.
Виталий Ким много времени проводит со своей семьей, они часто путешествуют. В его социальных сетях можно найти много фотографий с женой и детьми.
Виталий Ким — мемы