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Джо Байден не планирует поездки в Киев: Белый дом не хочет его отправлять

Байден не планирует поездку в Киев

У президента США Джо Байдена нет планов посещать Украину

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает издание The Washington Post. По ее мнению, Байден готов ко всему, ведь он мужчина, однако Белый дом не хочет, чтобы президент уезжал в страну, где идет война.

– Он готов. Он готов ко всему. Мужчинам нравится быстрая машина, какие-то авиаторы. Он готов ехать в Украину. Это верно. Это так. Но мы не отправляем президента в Украину, – заявила Псаки в четверг в Вашингтоне в подкасте «Pod Save America».

Она сказала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, неожиданно посетивший Киев в минувшее воскресенье, совершил восьмичасовую поездку поездом «через зону боевых действий», чтобы добраться до центра Украины.

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— Нет, это не входит в планы президента Соединенных Штатов. Мы все должны, возможно, почувствовать облегчение на этот счет. У него есть еще несколько дел, – заявила Псаки.

Но ранее сам Байден сообщал журналистам, что решение об отправке высокопоставленного члена его администрации в Украину все еще обдумывается.

– Мы принимаем это решение сейчас, – сказал он перед посадкой на рейс.

Репортер спросила у Байдена, готов ли он ехать в Украину, на что президент США уверенно ответил: «Да».

Фото — Getty Images

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