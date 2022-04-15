Байден не планирует поездку в Киев

У президента США Джо Байдена нет планов посещать Украину
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает издание The Washington Post. По ее мнению, Байден готов ко всему, ведь он мужчина, однако Белый дом не хочет, чтобы президент уезжал в страну, где идет война.
– Он готов. Он готов ко всему. Мужчинам нравится быстрая машина, какие-то авиаторы. Он готов ехать в Украину. Это верно. Это так. Но мы не отправляем президента в Украину, – заявила Псаки в четверг в Вашингтоне в подкасте «Pod Save America».
Она сказала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, неожиданно посетивший Киев в минувшее воскресенье, совершил восьмичасовую поездку поездом «через зону боевых действий», чтобы добраться до центра Украины.
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— Нет, это не входит в планы президента Соединенных Штатов. Мы все должны, возможно, почувствовать облегчение на этот счет. У него есть еще несколько дел, – заявила Псаки.
Но ранее сам Байден сообщал журналистам, что решение об отправке высокопоставленного члена его администрации в Украину все еще обдумывается.
– Мы принимаем это решение сейчас, – сказал он перед посадкой на рейс.
Репортер спросила у Байдена, готов ли он ехать в Украину, на что президент США уверенно ответил: «Да».
Фото — Getty Images
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