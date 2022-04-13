Новый канал>Новости

Джо Байден назвал путина «диктатором, совершающим геноцид». Подробности

Джо Байден назвал путина диктатором, совершающим геноцид

Американский лидер выступает против войны, которую начала Россия

Во вторник, 12 апреля, во время поездки в штат Айова президент США Джо Байден выступил с речью о росте цены на газ и анонсе новой программы. Во время своего питча Джо Байден назвал путина «диктатором, совершающим геноцид» и осудил действия россии.

Кто такой Виктор Медведчук: факты про предателя Украины

Несите «‎Оскар»! Оксана Марченко обратилась к президентам Украины и Турции после ареста Медведчука

«Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак – ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира», – сказал президент США.

Не отреагировать на эти слова не мог президент Украины Владимир Зеленский. В своем официальном Twitter украинский лидер поблагодарил Байдена и США за поддержку: «Справжні слова справжнього лідера Джо Байдена. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам росії».

новости 2022 рекомендації
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь