Американский лидер выступает против войны, которую начала Россия

Во вторник, 12 апреля, во время поездки в штат Айова президент США Джо Байден выступил с речью о росте цены на газ и анонсе новой программы. Во время своего питча Джо Байден назвал путина «диктатором, совершающим геноцид» и осудил действия россии.

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«Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак – ничто из этого не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира», – сказал президент США.

Справжні слова справжнього лідера @POTUS. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам Росії. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2022

Не отреагировать на эти слова не мог президент Украины Владимир Зеленский. В своем официальном Twitter украинский лидер поблагодарил Байдена и США за поддержку: «Справжні слова справжнього лідера Джо Байдена. Називати речі своїми іменами важливо, щоб протистояти злу. Ми вдячні за допомогу, яку США вже надали, і терміново потребуємо більше важкого озброєння, щоб запобігти подальшим звірствам росії».