Новости Киева: взрывы 15 апреля, подготовка ВСУ и комментарий Зеленского почему не покидает столицу

Что происходит в столице на 15 апреля? Новый канал собрал главные новости Киева и готов рассказать тебе, что и к чему.

Ночные взрывы в Киеве

В ночь с 14 на 15 апреля в разных частях Киева граждане сообщали о взрывах. Вскоре выяснилось, что часть Киевской области была обесточена.

Сообщений о попадании вражеских ракет не было. Украинское ПВО сработало на отлично, отразив атаку врага. В Борщаговском сельском совете отметили, что ДТЭК будет устранять аварию и возобновлять поставки электроэнергии в течение двух суток.

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ВСУ готовы дать отпор оккупантам в Киевской области

Украинские военные завершают фортификационные работы и готовятся предоставить военным россии достойный ответ при повторном наступлении на Киев и Киевскую область. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк.

«Також ми закінчуємо фортифікаційні роботи для того, аби зупинити противника, якщо в нього будуть такі задуми. Ми знаємо, що такі плани є, але чи хватить для цього сил та засобів – цієї інформації не має. Війська займають відповідні рубежі, готуються до гідної зустрічі, щоб не допустити навіть близько до Києва й до більш населених районів», – сообщил Павлюк в эфире «5 канал».

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Владимир Зеленский объяснил, почему не уехал из Киева

Президент Украины Владимир Зеленский раз объяснил, почему решил оставаться в Киеве после начала полномасштабного вторжения. Мировые лидеры предлагали Главнокомандующему ВСУ покинуть страну, но он отказался. Об этом Зеленский рассказал в интервью BBC.

«Мені не все одно просто, що відбувається в моїй країні. Мені не все одно, що відбувається з українцями. Я один з них. Як я можу це кинути? Це неможливо просто, неможливо. У мене навіть думки не могло бути такої. У мене не було б навіть думки такої, якби я не був президентом. Я був би в Україні. Як я можу це все залишити? А зараз, коли це для мене висока відповідальність, я не міг цього зробити. Це по-перше», – сказал президент.

Владимир Зеленский считает, что это был бы один из шагов дестабилизации Украины, не было бы такой единственной позиции Вооруженных сил, президента и народа Украины.