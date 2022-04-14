Помощь больным ВИЧ в Украине: платформа и чат-бот помогут с лекарствами и специалистами

В Украине запустили платформу и чат-бот для поиска лекарств для людей с ВИЧ. Разработкой занимались в Центре общественного здоровья при поддержке проекта «Инновации по преодолению эпидемии ВИЧ».

Цель проекта – помочь людям с ВИЧ в Украине найти антиретровирусную терапию (АРТ) там, где они находятся.

ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРИНИМАТЬ АРТ РЕГУЛЯРНО?

Антиретровирусная терапия (АРТ) в максимально угнетает размножение ВИЧ в организме при условии ежедневного приема лекарства;

Регулярный прием лекарства в течение жизни восстанавливает иммунную систему, а уровень вирусной нагрузки достигает неопределенного;

Прерывание терапии может привести к тому, что вирус адаптируется к компонентам лекарства и станет неуязвимым: он снова начнет размножаться и поражать вашу иммунную систему.

На сайте под названием «АРТ там, где ты» можно увидеть все заведения, в которых можно получить лекарства для людей с ВИЧ, а также узнать заведения за рубежом, которые предоставляют АРТ украинцам.

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Чат-бот помогает узнать, где расположен ближайший от вас работающий сайт АРТ, а также просмотреть актуальный список АРТ-сайтов в регионе, куда вы переехали. Специалисты Центра общественного здоровья регулярно обновляют данные о работающих заведениях. Также на платформе можно получить все ответы на актуальные вопросы для принимающих АРТ, проконсультироваться с врачом и получить правовую и социальную помощь.