Скажи Паляниця! В Ровенской области россиянин опять попался на произношении и смысле слова

В Ровенской области задержан гражданин россии — спалился на слове «паляница»

У мужчины был с собой пакет с неизвестным веществом, вероятно, взрывным. Мужчина не смог произнести слово «паляница» и сказал, что это слово значит сооружение из балок.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области. По словам правоохранителей, 42-летний уроженец города Гомель путался в объяснениях, не мог рассказать о целях пребывания в Ровно. Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у него блокнот и записи, которые вызвали подозрение, и сверток, замотанный скотчем с неизвестным веществом, вероятно, взрывным.

— На место патрульные вызвали работников СБУ, которые в дальнейшем обнаружили у россиянина паспорт гражданина россии для выезда за границу, внутренний паспорт россии, военный билет россии, документы, подтверждающие наличие недвижимости в россии и АР Крым, а также административный протокол, составленный на него ФСБ рф, — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники СБУ объявили ему подозрение в незаконном обращении со взрывчатыми веществами. В пресс-службе добавили, что в полицию еще 22 марта поступил вызов от небезразличного жителя о подозрительном мужчине.

Фото — пресс-служба полиции Ровенской области

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