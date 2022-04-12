Розмальовані будинки на підтримку України: 10 яскравих муралів по всьому світу (фото)

Вуличні художники малюють на стінах прапор України, дітей і президентів
Весь світ підтримує Україну і засуджує жахливі незаконні дії росії. Хтось допомагає грошима, хтось – в інформаційній війні, хтось виходить на мітинги, а хтось додає сил і наснаги українському народові творчістю. І зараз йдеться не про концерти, а про мурали на підтримку України. Малюнків на стінах будинків по всьому світу щодня стає дедалі більше. Пропонуємо переглянути добірку з десяти наразі найвідоміших. Від них справді перехоплює подих!
Прапор, який зшиває військовий. Оболонь, Київ, Україна
Автор: Саша Корбан.
Свій малюнок художник-мураліст з Донбасу зробив у дні, коли неподалік столиці відбувалися бої за звільнення Бучі та Ірпеня.
«Красуня терпіти не буде». Рівне, Україна
Автор: Костянтин Качановський.
Мурал «віддсилає» до обурливого висловлювання президента росії владіміра путіна в лютому цього року на адресу України щодо виконання Мінських угод.
Дівчинка під українським прапором. Прага, Чехія
Автор: Чеміс.
На муралі зображена відважна дівчинка, яка ховає під прапором України казкових персонажів різних країн: американського Міккі Мауса, чеського Крота, скандинавського Мумі-троля, французького Обелікса, польських Болека і Льолека, пса Бітцера з британської казки «Баранчик Шон» і німецьку бджілку Майю.
Володимир Зеленський – Гаррі Поттер, владімір путін – Волдеморт. Познань, Польща
Автор: Kawu.
На своїх муралах на підтримку України художник зобразив президента Володимира Зеленського в образі чарівника Гаррі Поттера, а очільника росії – в образі поганця Лорда Волдеморта. На задньому плані малюнку з нашим президентом – український прапор, Софійський собор та пам’ятник Богдану Хмельницькому в Києві. Є напис «Вільна Україна». Путін у ролі Волдеморта стоїть на тлі українського прапора, охопленого вогнем. Поряд також є напис: «Ні війні».
Мурал на підтримку України. Вільнюс, Литва
Автор: Лінас Казюліоніс
Неймовірний малюнок у жовто-блакитних кольорах прикрашає стіну Литовської військової академії.
Автор: українець Микита Кравцов
У серці Парижа біля Центру сучасного мистецтва Centre Pompidou намалювали мурал на підтримку України у її війні з рф.
Мурал з Путіним, Сталіним і Гітлером. Гданськ, Польща
Автор: Петро Яворський (Tuse).
За словами автора, головне послання його роботи – застерегти путіна, щоб він не став ще одним таким діячем. Подібні порівняння вже напрошуються. Він починає діяти, керуючись лише своїми імперськими прагненнями й більше нічим. Для війни не було економічних причин. Це щось особисте для нього.
«Борець за свободу». Матозінюш, Португалія
Автор: MrDheo.
Мурал на стіні розбомбленого будинку. Бінніш, Сирія
Автор: Азіз Аль-Асмар.
Автор сказав, що сирійський режим і його російські союзники за останні 11 років перетворили їхні будинки на руїни, в результаті чого багато людей вимушено залишили свої оселі. Те, що відбувається в Україні, – продовження політики росії. І це не припиниться, допоки Рада Безпеки ООН і міжнародна спільнота не об’єднаються й не покладуть цьому край.
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